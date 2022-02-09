2022/02/09 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الزاملي يدعو لوضع خطة عاجلة لزيادة انتاج الكهرباء استعداداً للصيف » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 18:11

واع/

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