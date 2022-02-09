"تضليل وتحايل".. انتحال شخصية مجدي يعقوب على الهواء في قناة مصرية

2022/02/09 | 18:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء، وقف أحد البرامج وإحالة مسؤولي القناة التي تبثه للتحقيق بعد بث مكالمة مزيفة لجراح القلب الشهير الدكتور مجدي يعقوب.

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