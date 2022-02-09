اتحاد الكرة يثبت قرار هبوط أربعة أندية من الدوري الممتاز

2022/02/09 | 18:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، تثبيت قرار هبوط أربعة أندية من الدوري الممتاز الموسم المقبل.وقال عضو لجنة المسابقات حيدر عوفي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لجنة المسابقات تؤكد تثبيت قرار هبوط أربعة أندية من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الاولى في الموسم المقبل”.واوضح ان “هذا القرار أصبح ملزماً على جميع الاندية، […]

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