2022/02/09 | 18:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدمت الهيئة الادارية لنادي الطلبة، اليوم الاربعاء، باعتراض رسمي على حالة تحكيم خلال مباراة فريقه أمام الشرطة في الجولة العشرين من دوري الكرة الممتاز.وجاء في وثيقة اعتراض النادي واطلعت عليها “ايرث نيوز”، ان “الهيئة الادارية لنادي الطلبة تقدم⁩ اعترضاً رسمياً للاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي لحق بالفريق في مباراة […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



الطلبة يعترض على حكم مباراته أمام الشرطة في دوري الكرة الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

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