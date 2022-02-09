انتحاري داعشي يفجر نفسه في الحسكة

2022/02/09 | 18:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ذكرت وكالة “هاوار” التي تعمل في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أن انتحاريا من “داعش” فجر نفسه في مقبرة حي غويران جنوب مدينة الحسكة.وأوضحت الوكالة أن الانتحاري فجر نفسه بعدما حاصرته “قوى الأمن الداخلي” (الآسايش).ونقلت عن مصدر أمني أن الانتحاري “كان يرتدي حزاما ناسفا وفجر نفسه بعدما ما طوقته قوى […]

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