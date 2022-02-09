أربيل يعاقب الميناء بثلاثية نظيفة في دوري الكرة الممتاز

2022/02/09 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق أربيل فوزاً كبيراً على ضيفه الميناء بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الاربعاء.والتقى الفريقان على ملعب فرانسوا حريري لحساب مواجهات الاسبوع الـ20 من الدوري الممتاز.وسجل ثلاثية أربيل كل من ياسين سامية هدفين في الدقيقتين الثالثة والسبعين وكوسرت بايز هدف في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.وبهذا الفوز رفع أربيل رصيده […]

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