الهوية المهنية فقط هي المدخل لإنجاز نقابة للصحفيين.. - محمد عبعوب

2022/02/09 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبعوب أقدر كل الجهود التي تبذل من جميع الأطراف سواء الصحفية او غير الصحفية لانجاز مشروع نقابة حقيقية للصحفيين في ليبيا فبراير، هذا المشروع الذي تأخر طويلا ويجب العمل على إظهاره للوجود ..



لكن ما عيشناه خلال لقائين عقدا خلال هذه الايام لانعاش هذا المشروع وبث الحياة فيه من جديد، انهما ينطلقان من أجندات ضيقة لا تضع انجاز نقابة للصحفيين بالمفهوم المتعارف عليه دوليا في مقدمة اهتمامتهما، رغم خطاباتهم الرنانة ......





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