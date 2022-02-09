روسيا تعلن مطالبها من أجل خفض التصعيد حول أوكرانيا.. ما هي؟ وهل ستقبلها كييف؟

2022/02/09 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، قائمة بشروط تهدئة التوترات حول أوكرانيا، حيث دعت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إلى "إنهاء التصعيد المصطنع للتوتر حول أوكرانيا واتخاذ خطوات لتهدئة توتر الوضع وحل النزاع في دونباس".

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