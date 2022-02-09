اجتماع الحنانة وملف رئاسة الجمهورية و 'دواعش ميسان' في نشرة السومرية

2022/02/09 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

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= الاتحاد الوطني يعترض على اعادة فتح باب الترشيح للرئاسة..



ويعد الخطوة مخالفة للدستور والقانون.

= دولة القانون يعد زيارة قااني للحنانة مؤشرا واضحا للتفاهمات بين القوى الشيعية..



والصدر يؤكد تمسكه بالاغلبية الوطنية.= الكاظمي يتوعد بالاقتصاص من قتلة القاضي احمد فيصل،، ووالد الاخير يتحدث عن دواعش كثر في ميسان.

= صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين في بابل، وضبط مواد طبية منتهية الصلاحية في مستشفى الفلوجة.

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