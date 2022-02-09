بغداد.. ضبط صواريخ داخل مجمع سكني قيد الإنشاء (صورة)

2022/02/09 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بالعثور على صواريخ متهالكة أثناء الحفر في مجمع سكني قيد الإنشاء بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على ٤ صواريخ نوع "ار بي جي" متهالكة، اثناء الحفر داجل مجمع سكني قيد الإنشاء ضمن منطقة حي الجهاد في بغداد".وأضاف، أنه "تم استدعاء خبراء المتفجرات والذي بدورهم قاموا برفع المقذوفات دون حادث يذكر".

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