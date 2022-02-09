دولة القانون: حلول الحلبوسي ونائبيه بشان غياب النواب حبر على ورق

2022/02/09 | 19:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد البياتي ، الأربعاء ، إن الحلول والمعالجات التي يضعها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه بشأن غياب النواب عن الجلسات البرلمانية مجرد “حبر على ورق”.وقال البياتي في حديث لوكالة /المعلومة/، أنه “خلال الدورات البرلمانية الأربعة السابقة حاول رؤساء البرلمان المتعاقبين بتطبيق قانون غياب النواب الذي […]

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