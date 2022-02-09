العثور على صواريخ جنوبي بغداد

2022/02/09 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بالعثور على 4 صواريخ من نوع أر بي جي في منطقة حي الجهاد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "القوات الامنية تمكنت من العثور على 4 صواريخ من نوع ار بي جي متهالك اثناء الحفر داجل مجمع النسيم السكني الذي يتم تشيده حديثا ضمن منطقة حي الجهاد".وأضاف أنه "تم استدعاء خبراء المتفجرات والذي بدورهم قاموا برفع المقذوفات دون حادث يذكر".

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