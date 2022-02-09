2022/02/09 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وقال بيان مقتضب للمحكمة الاتحادية إن "المحكمة الاتحادية العليا حددت الأحد المقبل 3 شباط موعدا للمرافعة بشان الدعوى المقامة ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري والمرقمة (17 اتحادية)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تحدد موعد المرافعة ضد قبول ترشيح زيباري لرئاسة جمهورية العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تحدد موعد المرافعة ضد قبول ترشيح زيباري لرئاسة جمهورية العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).