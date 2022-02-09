المحكمة الاتحادية تحدد موعد المرافعة ضد قبول ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

2022/02/09 | 19:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، الأحد المقبل موعداً لمرافعة الدعوى ضد قبول انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال بيان مقتضب للمحكمة الاتحادية، إن “المحكمة الاتحادية العليا حددت الأحد المقبل 3 شباط موعدا للمرافعة بشان الدعوى المقامة ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري والمرقمة (17 اتحادية)”.

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