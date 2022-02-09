أزمة أوكرانيا الآن..

2022/02/09 | 19:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكثّف المستشار الألماني، أولاف شولتس، جهوده الدبلوماسية في محاولة لنزع فتيل الأزمة على الحدود الأوكرانية-الروسية، ليستكمل بذلك مسعى أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبدأت أولى ثماره تظهر الأربعاء، بدليل "المؤشرات الإيجابية" التي تحدثت عنها موسكو وكييف.

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