دولة عظمى تحذر من انخفاض احتياطاتها الغازية الى “مستوى مقلق”

2022/02/09 | 19:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذرت وزارة الاقتصاد الألمانية من أن احتياطيات الغاز في البلاد انخفضت إلى مستوى “مقلق”، في وقت ازدادت فيه الضغوط على إمدادات الطاقة في أوروبا في ظل الأزمة الأوكرانية.وقالت متحدثة باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء “نحن بالطبع نراقب وضع مستويات المخزونات وهو حتما مقلق”.وأضافت أن المخزونات هي حاليا عند مستوى […]

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