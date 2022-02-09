أمريكا تعلن تراجع مخزونها النفطي بشكل حاد وغير متوقع

2022/02/09 | 19:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، تراجعا حادا وغير متوقع لمخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.8 ملايين برميل.وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 4 فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 100 ألف برميل.كما أبلغت الإدارة عن انخفاض أسبوعي في المخزون […]

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