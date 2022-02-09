المحكمة الاتحادية تحدد موعد المرافعة ضد قبول ترشيح زيباري

2022/02/09 | 19:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحددت المحكمة الاتحادية، الأحد المقبل موعداً لمرافعة الدعوى ضد قبول انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال بيان مقتضب للمحكمة الاتحادية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحكمة الاتحادية العليا حددت الأحد المقبل 3 شباط موعدا للمرافعة بشأن الدعوى المقامة ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري والمرقمة (17 اتحادية).وقررت المحكمة الاتحادية، الأحد الماضي، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية مؤقتاً.وجاء في قرار المحكمة الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "قررت ايقاف اجراءات انتخاب (هوشیار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوی (17اتحادية/ 2022)".وأضافت، أن "القرار صدر بالأكثرية في 9/ رجب/ 1443 هجرية الموافق السادس من شباط الحالي".

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