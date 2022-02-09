2022/02/09 | 19:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yzUBypY3hFo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المغيبون والمعتقلون وعلاقتهم بالجثث المجهولة.. الفرحان يتحدث) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المغيبون والمعتقلون وعلاقتهم بالجثث المجهولة.. الفرحان يتحدث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).