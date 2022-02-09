الفتح يحذر من استمرار الصراعات السياسية ..”مسوغ لبقاء أمريكا في العراق”

2022/02/09 | 19:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني ، الأربعاء ، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يحاولون استغلال الصراعات السياسية في العراق لضمان البقاء أطول فترة ممكنة داخل البلاد.وقال الحياني لوكالة / المعلومة /، إن “البرلمان المنتخب الجديد هو من يتحمل تنفيذ قرار إخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية وخاصة قوات الاحتلال […]

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