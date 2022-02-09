الأحد المقبل موعد المرافعة ضد قبول ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

2022/02/09 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت المحكمة الاتحادية ،اليوم الأربعاء، الأحد المقبل موعداً لمرافعة الدعوى ضد قبول انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال بيان مقتضب للمحكمة الاتحادية إن المحكمة حددت الأحد المقبل موعدا للمرافعة بشأن الدعوى المقامة ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري والمرقمة 17/اتحادية.

هذا، وكانت المحكمة الاتحادية، قررت الأحد الماضي، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية مؤقتاً.

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