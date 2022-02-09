والدة رونالدو تهدي قميص منتخب البرتغال لبابا الفاتيكان

2022/02/09 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت والدة كريستيانو رونالدو، قميصا لمنتخب البرتغال، يحمل اسم المهاجم ورقمه المميز 7، لبابا الفاتيكان فرانسيس.

وقامت دولوريس أفيرو، والدة مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس سابقا ومانشستر يونايتد حاليا، بتقديم القميص لبابا الفاتيكان عقب انتهاء قداس الأربعاء في مدينة الفاتيكان، حين تقدم البابا لتحية الحاضرين.

وبارك البابا الأرجنتيني القميص، وشكر والدة اللاعب الذي لطالما ارتدى رقم 7 سواء في الأندية التي لعب لصالحها أو بين صفوف المنتخب.

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واصل تحقيق الأرقام القياسية، وجاءت هذه المرة من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

ووصل رونالدو إلى 400 مليون متابع على “إنستجرام”، كأكثر شخص متابعة عبر تلك المنصة على مستوى العالم.

وسبق أن وصل رونالدو إلى 237 مليون متابع في سبتمبر/أيلول 2021، وحل وقتها في صدارة أكثر الشخصيات متابعة في العالم.

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