طلب نيابي لاستضافة محافظ النجف ومدير البلدية و التخطيط العمراني والاستثمار

2022/02/09 | 19:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ قدم البرلماني المستقل هادي السلامي طلباً نيابياً لاستضافة محافظ النجف ومدير البلدية و التخطيط العمراني والاستثمار بسبب، ما وصفه بـ" الفساد المستشري والاستيلاء على المناطق الخضراء"./انتهى

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