الدفاع تتسلم رفات شهداء عراقيين من حرب الخليج الاولى

2022/02/09 | 19:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تسلمت مديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع رفات شهداء عراقيين من حرب الخليج الاولى.وذكر بيان لوزارة الدفاع انه :" استناداً الى مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهوريتي العراق وايران الاسلامية للعام ۲۰۰۸، تسلم الجانب العراقي رفات (٣) شهداء عراقيين، استشهدوا جراء حرب الخليج الاولى (۱۹۸۰- ۱۹۸۸)، عُثر عليها داخل الاراضي الايرانية ".واضاف :" ان من ضمنهم شهيدا يحمل قرص هوية باسم (خالد احمد شوكت) تم تدقيق الاسم في قاعدة بيانات قسم الاسرى والمفقودين في مديرية حقوق الانسان الدائرة القانونية، وتبين وجود قید بذات الاسم، المنسوب حينها الى الفوج الثالث للواء المشاة 422/ تجنيد الكرخ ".واوضح البيان :" ان عملية التسلم جرت عبر منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، باشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وجرى ايداع الرفات لدى شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة، تمهيداً لنقلها الى دائرة الطب العدلي في بغداد، لاكمال الفحوصات الطبية بغية تسليمهم الى ذويهم لاحقاً./انتهى9

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