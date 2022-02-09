2022/02/09 | 19:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة بعد زيارة الكاظمي للمحافظة..مسلسل الاغتيالات يعود لميسان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد زيارة الكاظمي للمحافظة.. مسلسل الاغتيالات يعود لميسان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد زيارة الكاظمي للمحافظة.. مسلسل الاغتيالات يعود لميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).