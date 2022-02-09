"خيبر".. صاروخ إيراني "يصل مداه إلى إسرائيل"

2022/02/09 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، النقاب عن الصاروخ أرض-أرض "خيبر شكن" وقال إن بإمكانه "بلوغ إسرائيل"، ووصفه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، الجنرال محمد باقري، بأنه صاروخ استراتيجي "بعيد المدى"

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