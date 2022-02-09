2022/02/09 | 19:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تقدم نادي الطلبة الرياضي، باعتراض لدى الاتحاد العراقي بكرة القدم، بسبب “الظلم التحكيمي” الذي تعرض له أمام الشرطة.وذكر النادي في اعتراضه ان “الهيئة الادارية لنادي الطلبة تقدم اعترضاً رسمياً للاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي لحق بالفريق في مباراة الشرطة يوم امس، خاصة هدف اللاعب علي يوسف في مرمى فريقنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الطلبة يقدم اعتراضاً لدى اتحاد الكرة بسبب “الظلم التحكيمي” (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الطلبة يقدم اعتراضاً لدى اتحاد الكرة بسبب “الظلم التحكيمي” (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).