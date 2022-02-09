الاتحادية تحدد موعد مرافعة الدعوى المرفوعة ضد هوشيار زيباري

2022/02/09 | 19:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت المحكمة الاتحادية، الأحد المقبل موعداً لمرافعة الدعوى ضد قبول انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.وذكر بيان مقتضب للمحكمة الاتحادية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا حددت الأحد المقبل 13 شباط موعداً للمرافعة بشأن الدعوى المقامة ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري والمرقمة (17 اتحادية)”.

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