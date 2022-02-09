تحديد 22 شباط موعداً لحل لجنة التعويضات العراقية – الكويتية

2022/02/09 | 19:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأنهت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالإشراف على عملية دفع العراق تعويضات للكويت تفويضها بعد 30 عاماً على تشكيلها وتسديد 52.4 مليار دولار، فيما من المقرر أن يصادق مجلس الأمن في نيويورك في 22 شباط/ فبراير على حل اللجنة.وتأسست اللجنة في آيار/ مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية على العراق التي تستقطع بنسبة 5% تُفرض على مبيعات النفط والمنتجات البترولية من العراق. وبتت اللجنة خلال ولايتها بنحو 2.7 مليون طلب تعويض، سُدد مبلغ 52.4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها، وكان آخرها في 13 كانون الثاني/ يناير بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقاً لتقريراللجنة.وأكد التقرير النهائي أن "هذا المبلغ يمثل "نهاية ولاية اللجنة بعد أكثر من 30 عاماً، وإذ تبدو هذه الفترة الزمنية طويلة، إلا أن من المهم الاشارة إلى أن تسوية 2.7 مليون طلب بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 352 مليار دولار خلال هذه الفترة، هو أمر غير مسبوق "لهذا النوع من الإجراءات".

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