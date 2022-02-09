اعتقال رجل بتهمة

2022/02/09 | 19:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُطلق سراح رجل رهن التحقيق في قضية اغتصاب امرأة على متن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز (الأمريكية) متجهة إلى مطار هيثرو في لندن.

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