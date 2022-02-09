المستشار الألماني: هناك تقدم في الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة الأزمة

2022/02/09 | 19:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس ،اليوم الاربعاء، بالتقدّم الذي تم تحقيقه باتّجاه خفض التصعيد في أزمة أوكرانيا بعد الجهود الدبلوماسية المكثّفة التي تم بذلها خلال الأيام الأخيرة.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، إن مهمة الجميع تتمثّل بضمان الأمن في أوروبا، معربا عن أمله في تحقيق ذلك.

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