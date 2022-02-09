سامسونج تطلق احدث هواتفها الذكية

2022/02/09 | 19:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلقت شركة “سامسونغ” الكورية للإلكترونيات، اليوم الاربعاء، أحدث هواتفها الذكية من طراز “غالاكسي إس”.وتأتي مجموعة الهواتف الذكية الجديدة في ثلاثة طرازات، وهي “غالاكسي إس22″، و”غالاكسي إس22 بلس”، و”غالاكسي إس22 ألترا”، وهي الأولى على الإطلاق من بين هواتف “غالاكسي” التي صدرت مدعومة بمعالج 4 نانومتر، الذي يتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.وقالت […]

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