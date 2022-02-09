دولة القانون: العراق يحتاج لنهضة إصلاحية لقطاع الكهرباء

2022/02/09 | 19:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين عضو ائتلاف دولة القانون غسان ابو رغيف ، الأربعاء ، أن مشكلة الطاقة الكهربائية تحتاج إلى حلول جذرية تتمثل بنهضة تنموية إصلاحية من قبل الحكومة العراقية بدل الاعتماد على دول الجوار لتزويد البلد بالكهرباء.وقال أبو رغيف لوكالة /المعلومة/، إن “مشكلة الطاقة الكهربائية أزلية خاصة بعد استيراد المحطات الكهربائية بعد عام […]

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