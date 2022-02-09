2022/02/09 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يجدّد تغريدته بعد لقاء قاآني: لا شرقية ولا غربية ..حكومة أغلبية وطنية النجف – سعدون الجابري تضاربت الانباء بشأن تفاصيل ما جرى في لقاء رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، بقائد فيلق القدس اسماعيل قاآني في الحنانة.ففيما نقلت تقارير عن مصدر ووصفته بالمقرب جداً من اللقاء ، القول انه (كان لقاء وديا وحميمياً […]

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