2022/02/09 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي يقدم إثنين آخرين مع تمسكه بزيباري التنسيقي: فتح باب الترشيح للرئاسة مجاملة على حساب الدستور بغداد – قصي منذر عد الإطار التنسيقي، قرار إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجاملة للحزب الديمقراطي الكردستاني، على حساب الدستور.وذكر النائب محمد الصيهود في تصريح امس إن (رئاسة البرلمان خالفت الدستور بإعادة فتح باب الترشيح على منصب […]

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