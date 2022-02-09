2022/02/09 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل الجوية مع القاسم وأربيل تفوز على الميناء بغداد- ساري تحسين تعادل فريق القوة الجوية ومضيفه القاسم امس، بهدف واحد، لكل منهما ضمن منافسات الجولة العشرون لدوري الكرة الممتاز .وسجل فريق القاسم أولاً عن طريق اللاعب ديمي داود في الدقيقة 51.وعادل غريقي الجوية النتيجة في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب احمد لفته،وجرت المباراة […]

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