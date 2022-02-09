النائب المعموري يكشف عن ذمته المالية.. ويؤكد : نريد بناء دولة قوية

2022/02/09 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب “برهان المعموري” ،اليوم الأربعاء، عن ذمته المالية للعالم الحالي أمام هيئة النزاهة الاتحادية.

وتسلم المعموري وصل رسمي مدقق من قبل هيئة النزاهة عن استمارة كشف الذمة المالية للعام 2022.

وأشار المعموري أن هذا الإجراء يأتي كخطوة أساسية لتعزيز الثقة بالمسؤول وحمايته من التشكيك.

وتابع نريد بناء دولة قوية بمشروع وطني بأيادي نزيهة بيضاء وشعور عالٍ بالمسؤولية.

كما دعا المعموري زملائه النواب إلى الاسراع بكشف ذممهم المالية تعزيزًا للاصلاح ومحاربة الفساد.

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