وثائق مسربة : العنصريون البيض لديهم روابط عسكرية بالجيش الامريكي

2022/02/09 | 20:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشفت وثائق مسربة نشرها موقع يونيكورن ريوت الامريكي ، الاربعاء ، ان واحدا من كل خمسة افراد من الجماعات العنصرية المتعصبة للبيض والنازيين الجدد في الولايات المتحدة والذين يشكلون ما يسمى بجبهة باتريوت شغلوا مناصب سابقة او حالية في الجيش الامريكي .وذكر تقرير الموقع الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ فانه ” ووفقا […]

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