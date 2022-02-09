ناسا تخطط للحصول على صواريخ قادرة على الإقلاع من المريخ

2022/02/09 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقعت وكالة ناسا مع شركة Lockheed Martin عقودا لتطوير صواريخ فضائية قادرة على الإقلاع من المريخ.وذكر بيان صادر عن الوكالة انه “وقعت ناسا مع شركة Lockheed Martin بولاية كولورادو عقودا لتطوير صواريخ Mars Ascent Vehicle الفضائية القادرة على الإقلاع من المريخ، هذه الصواريخ الخفيفة ستكون أول صواريخ يتم إطلاقها من المريخ نحو […]

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