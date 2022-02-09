القهوة تقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40%

2022/02/09 | 20:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعاومة/ متابعة..كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة باستمرار لديهم خطر أقل بنسبة 40% للإصابة بسرطان الكبد مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون مشروب القهوة.ونشر موقع medikforum، المتخصص بالأخبار الطبية، دراسة جديدة مرتبطة ببيانات حول كميات تناول القهوة ونسبة استهلاكها اليومي من قبل الأشخاص.وأظهرت البيانات المنشورة أن تناول مشروب القهوة (كوبان إلى […]

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