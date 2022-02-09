مشاهدات حقلية للكشف عن حشرة المن وطرق مكافحتها في كربلاء

2022/02/09 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

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أفرع الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة بالمشاهدة

الحقلية التي أقامتها دائرة الإرشاد

والتدريب الزراعي / المركز الإرشادي

التدريبي الزراعي

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