الكاظمي سيدعمه هؤلاء من جديد.. الفتح: التجديد للرئاسات الثلاث بعيد عن عبارة

2022/02/09 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

جدد تحالف الفتح، اليوم الأربعاء، رفضه لتجديد الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وذلك بعد اعلان تحالف السيادة دعمه للكاظمي برئاسة الحكومة المقبلة.وقال عضو التحالف علي الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "موقفنا ثابتاً من رفض تجديد الثقة للرئاسات الثلاث"، مشيراً إلى أن "التوافقات الحالية ستساهم بإعادة تدوير الشخصيات السابقة حيث انه تم إعادة الحلبوسي وكذلك يراد ان يعاد اختيار الكاظمي وبرهم صالح".وأضاف، أن "تجديد الثقة للرئاسات الثلاث هو بعيد كل البعد عن شعار "شلع قلع" والإصلاح الذي تنادي به به بعض القوى السياسية".وتابع الفتلاوي، أن "التغيير لن يحصل في المرحلة المقبلة ولن تنطلي على الشعب العراقي شعارات الإصلاح والتغيير". وأعلن النائب مشعان الجبوري القيادي في تحالف "السيادة" الذي يضم قوى اغلبية القوى السياسية السنية في وقت سابق أن التحالف يدعم بقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي في منصبه للولاية الثانية.

وقال الجبوري في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، "كنت وعدد من نواب تحالف (السيادة) الى جانب زعيم التحالف خميس الخنجر عند استقبال دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واقطاب مكتبه".

وأضاف "يمكنني ان اؤكد ان تحالف (السيادة) سيدعم تولي الرئيس مصطفى الكاظمي لولاية ثانية اذا ما تم تكليفه من قبل كتلة التيار الصدري لتشكيل الحكومة الجديدة".

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