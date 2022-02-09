2022/02/09 | 20:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، بعد لقائه قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني ، التاكيد انه :" لاشرقية ولاغربية ..حكومة اغلبية وطنية ".وكان الصدر قد استقبل اليوم قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني في الحنانة بالنجف ./ انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد لقائه قاآني .. الصدر يجدد التأكيد : لاشرقية ولا غربية ..حكومة اغلبية وطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد لقائه قاآني .. الصدر يجدد التأكيد : لاشرقية ولا غربية ..حكومة اغلبية وطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).