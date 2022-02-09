أطلقوا النار على مركبته.. اغتيال أحد أتباع الصدر في ميسان

2022/02/09 | 20:40 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الأربعاء، بأن مسلحين اغتالون أحد أتباع التيار الصدري في ميسان جنوب العراق.

وقال إن المسلحين اغتالوا كرار أبو رغيف بإطلاق النار عليه في مركبته، مؤكداً إصابة زوجة كرار أبو رغيف عند اغتياله في محافظة ميسان العراقية.

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جاءت هذه التطورات، فيما توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة تداعيات اغتيال كل من القاضي أحمد فيصل الساعدي والرائد حسام العلياوي، اللذين تم اغتيالهما في محافظة ميسان، وتوعد بالقصاص من المجرمين، ومحاسبة كل من يعمل على العبث بأمن محافظة ميسان واستقرارها.

وقال في وقت سابق اليوم، خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان "نحن اليوم هنا في محافظة ميسان لنقول للمجرمين: ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى دون محاسبة".

وتابع: سنقدم كل الدعم للقضاء في ميسان وللأجهزة الأمنية، وكل ما تحتاجه القوات الأمنية من أجل استتباب الأمن وتنفيذ القانون.

من مراسم تشييع القاضي أحمد فيصل الساعدي

قاضٍ..



وضابط بالداخلية

يذكر أن مسلحين مجهولين، اغتالوا السبت، القاضي أحمد الساعدي، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، وسبقه اغتيال الضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء الماضي على يد مسلحين مجهولين في المحافظة ذاتها.

وحسام العلياوي هو شقيق وسام العلياوي، القيادي في حركة "عصائب أهل الحق" التابعة لـ"الحشد الشعبي"، الذي قتل في أكتوبر 2019 أيضا في ميسان.

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