الإطاحة بمتهمين بالقتل والنصب والاحتيال في بغداد

2022/02/09 | 20:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة متهمين بالقتل ومتهمين بالنصب والاحتيال في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على ثلاثة متهمين وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل، حاولوا النفاذ من السيطرة"، مبينة أنه "تم التأكد من اسمائهم ضمن حاسبة المطلوبين وتبين أنهم مطلوبين وفق قضايا تتعلق بالقتل".

وأشارت إلى تمكن "مفارز ذات السيطرة من القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٥٦ نصب واحتيال".وبينت الوكالة، أن "مفارز سيطرة شاطئ التاجي تمكنت من القبض على متهم آخر مطلوب وفق قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال".وكد البيان، أنه "اقتياد الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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