ضبط عجلة محملة بالطحين المهرب شمالي بابل

2022/02/09 | 20:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت وزارة التجارة، الاربعاء، عن قيام فرق من الرقابة التجارية بضبط عجلة تحمل “طحين مهرب” شمالي بابل.وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، إن “فريق رقابي من دائرة الرقابة التجارية والمالية وبالتعاون مع دائرة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية تمكن عجلة محملة بمادة الطحين مخصصة للبطاقة التموينية مهيأة للتهريب من بغداد الى بابل”.[…]

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