مقتل مواطن بهجوم مسلح وسط العمارة

2022/02/09 | 20:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل مواطن بهجوم مسلح، وسط العمارة بمحافظة ميسان، بعد ساعات من زيارة وفد أمني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.وقال المصدر، إن “مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مواطن واردوه قتيلا على الفور في حي المعلمين، وسط مدينة العمارة”.وأضاف، أن “الجناة لاذوا بالفرار إلى …

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