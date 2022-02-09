كورونا مثل الإنفلونزا.. خطة بريطانية تنهي عزل المصابين بالوباء

2022/02/09 | 20:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، عن أمله في إنهاء إلزامية عزل من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بحلول نهاية فبراير، بعد أن رفعت انكلترا بالفعل معظم القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد.

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