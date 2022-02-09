احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في الديوانية

2022/02/09 | 20:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوات ناسفة في محافظة الديوانية.وذكر بيان للخلية، ان “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة الديوانية واثناء المسح الميداني، المستمر من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على […]

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