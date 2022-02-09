بالوثيقة.. سؤال نيابي لمحافظ البنك المركزي بخصوص رفع سعر الدولار

2022/02/09 | 21:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه عضو مجلس النواب فالح الخزعلي، سؤالاً برلمانياً الى محافظ البنك المركزي العراقي بخصوص رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وادناه نص الوثيقة:

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سؤال نيابي لمحافظ البنك المركزي بخصوص رفع سعر الدولار أولاً على ايرث نيوز.

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